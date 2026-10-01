Психолог Кондрашина объяснила, как избежать выгорания при уходе за родителем с деменцией

Клинический психолог Виктория Кондрашина посоветовала людям, ухаживающим за родителями с деменцией, не брать все задачи на себя и регулярно отдыхать. Это поможет снизить риск выгорания, сообщает kp.ru .

Уход за родителем с деменцией включает помощь в быту, посещение врачей и решение организационных вопросов. По словам Кондрашиной, родственники нередко чувствуют вину даже тогда, когда справляются с этими задачами. Они также переживают из-за того, на что не могут повлиять: течения болезни или настроения близкого.

Психолог советует составить список дел и определить, что можно поручить другим родственникам, сиделке или специалистам по уходу. Например, один член семьи может заниматься врачами и документами, другой — покупками. Кондрашина подчеркивает, что распределение обязанностей не означает отказа от заботы, передает ОТР.

Отдых, работа и общение с друзьями тоже необходимы ухаживающему. Недосып и постоянное напряжение мешают сохранять терпение и принимать решения. Раздражение, страх или бессилие при уходе за больным родителем не делают человека плохим сыном или дочерью, отметила психолог.

Поводом обратиться за поддержкой могут стать постоянные проблемы со сном, сильная тревога, чувство безысходности, потеря интереса к привычной жизни и вспышки раздражения. Кондрашина объяснила, что помощь самому ухаживающему позволяет ему продолжать заботиться о близком.