Психолог Кольцова предупредила о рисках обращения за психологической помощью к нейросети
Нейросеть не может заменить психолога и в некоторых случаях способна навредить человеку. Об этом предупредила психолог Екатерина Кольцова, сообщает Zvezdanews.
По словам специалиста, искусственный интеллект не обладает инструментами, которые помогают человеку «прожить» необходимый опыт. При этом некорректно утверждать, что большинство людей выбирают нейросеть: многие молодые люди обращаются к психологам, хотя на приемах часто рассказывают об общении с ИИ.
Главной причиной обращения к нейросетям Кольцова назвала доступность: ответ можно получить за секунду. Однако эксперт призвала оценивать такие ответы критически, в том числе при расшифровке медицинских анализов.
По оценке психолога, ИИ не различает подходы в психологии, а пользователь часто не знает, как сформулировать запрос. В результате он рискует получить сомнительные рекомендации, вплоть до эзотерики. Кроме того, нейросеть склонна соглашаться с собеседником и хвалить его, а не направлять к специалисту.
Кольцова посоветовала использовать нейросеть для сбора дополнительной информации перед самостоятельным решением. Перекладывать на нее ответственность за вопросы отношений, карьеры, самочувствия или тревоги специалист не рекомендует.