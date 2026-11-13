Психолог Кольцова предупредила о рисках обращения за психологической помощью к нейросети

Нейросеть не может заменить психолога и в некоторых случаях способна навредить человеку. Об этом предупредила психолог Екатерина Кольцова, сообщает Zvezdanews .

По словам специалиста, искусственный интеллект не обладает инструментами, которые помогают человеку «прожить» необходимый опыт. При этом некорректно утверждать, что большинство людей выбирают нейросеть: многие молодые люди обращаются к психологам, хотя на приемах часто рассказывают об общении с ИИ.

Главной причиной обращения к нейросетям Кольцова назвала доступность: ответ можно получить за секунду. Однако эксперт призвала оценивать такие ответы критически, в том числе при расшифровке медицинских анализов.

По оценке психолога, ИИ не различает подходы в психологии, а пользователь часто не знает, как сформулировать запрос. В результате он рискует получить сомнительные рекомендации, вплоть до эзотерики. Кроме того, нейросеть склонна соглашаться с собеседником и хвалить его, а не направлять к специалисту.

Кольцова посоветовала использовать нейросеть для сбора дополнительной информации перед самостоятельным решением. Перекладывать на нее ответственность за вопросы отношений, карьеры, самочувствия или тревоги специалист не рекомендует.