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    Продажи витамина D в России резко выросли в 2026 году

    Фото: 360.ru

    Продажи витамина D за девять месяцев текущего года выросли на 21,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центра развития перспективных технологий, оператора системы «Честный знак».

    «Рынок витамина D в БАДах за девять месяцев 2026 года вырос до 9,09 миллиона упаковок (+21,7% к аналогичному периоду прошлого года) и 5,80 миллиарда рублей (+17,9%)… Продажи витамина D в лекарственных препаратах выросли до 15,67 миллиона упаковок (+8,7% к аналогичному периоду прошлого года) и 8,29 миллиарда рублей (+24,9%)», — рассказали в центре.

    По регионам лидерство в сегменте БАД распределилось следующим образом:

    Высокое потребление витамина D в лекарственной форме зафиксировано в северных регионах: Карелии, Коми, в Архангельской и Мурманской областях. По данным центра, показатели в южных регионах ниже.

    Дефицит витамина D провоцирует судороги, сонливость и упадок сил, что может привести  к болям в костях и мышцах, неустойчивой походке и повышенной хрупкости костной ткани.

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