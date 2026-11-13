Гинцбург раскрыл правду о первых результатах российской онковакцины

Гинцбург: после применения онковакцины у пациента не появилось новых метастазов

Академик РАН, научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с 360.ru прокомментировал сообщения о том, что у первого пациента после применения российской онковакцины исчезли метастазы. По его словам, речь идет об отсутствии новых метастазов в течение примерно пяти месяцев после лечения, а не об исчезновении старых.

«Правильная редакция этого момента заключается в том, что у него не появились метастазы. Понятна некоторая разница, да? У него были раньше метастазы, а в результате лечения в течение четырех с половиной — пяти месяцев не появились метастазы», — пояснил ученый.

Ранее СМИ сообщили, что у первого пациента, получившего персонализированную мРНК-вакцину от меланомы, исчезли метастазы.

Онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в разговоре с 360.ru призвал не делать окончательных выводов об эффективности препарата на основании одного случая.

«Один пациент — это, конечно, интересно. Но во многих группах исследований, которые себя не оправдали, такие же пациенты тоже были. Поэтому один — это не ориентир», — отметил специалист.

По словам Черемушкина, для оценки устойчивости результатов лечения необходимо наблюдать за многими пациентами от трех до пяти лет, поскольку заболевание может вернуться.

Почему отсутствие новых метастазов еще не означает победу над раком, как работает российская онковакцина и что известно о первом пациенте — читайте подробно в нашей статье.