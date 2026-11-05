В Минздраве оценили состояние здоровья российских детей

Котова: 84-85% детей в России отнесли к первой и второй группам здоровья

Подавляющее большинство российских детей не сталкивались с серьезными ограничениями по здоровью. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Евгения Котова в беседе с ТАСС .

«Примерно 84-85% — это дети первой и второй группы здоровья», — сказала Котова.

К первой категории отнесли детей без диагностированных заболеваний. Во вторую включали тех, у кого выявили предрасположенность к недугам или недавнюю болезнь, однако их состояние не мешает обычной жизни.

С начала 2026 года в Подмосковье неонатальный скрининг прошли свыше 46,7 тысячи новорожденных. У 90 детей выявили генетические заболевания — их врачи взяли под наблюдение. Своевременное обследование позволяет обнаружить 38 патологий, включая спинальную мышечную атрофию и врожденный гипотиреоз, и своевременно начать лечение.