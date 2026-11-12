У первого пациента персонализированной онковакцины от меланомы прошли метастазы

Первый пациент, получивший онковакцину от меланомы, завершил лечение. Об этом «Газете.ru» сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«У него ушли метастазы, и уже четыре месяца с ним все хорошо», — отметил он.

Гинцбург уточнил, что пациент еще в течение трех лет будет находиться под наблюдением врачей.

Онковакцину разработали на основе технологии мРНК. Препарат воздействует на иммунную систему таким образом, что она сама уничтожает злокачественную опухоль и метастазы. Для каждого пациента создают индивидуальную вакцину на основе его генетических данных.

Ранее онкоуролог Сергей Иванов заявил, что врачи успешно применяют радиофармпрепараты для лечения рака. Для заболеваний щитовидной железы используют изотопы йода. Для лечения запущенных случаев рака с множественными метастазами специалисты разрабатывают радиофармпрепараты на основе актиния и лютеция.