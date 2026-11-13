Российская онковакцина дала первые результаты. Что выяснили врачи

Российская онковакцина привлекла внимание после сообщений об исчезновении метастазов у первого пациента. Однако научный руководитель Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с 360.ru уточнил, что речь идет об отсутствии новых метастазов, а не об исчезновении прежних. Можно ли считать такой результат успехом, насколько велика вероятность возвращения болезни и когда врачи смогут оценить эффективность нового препарата — в нашем материале.

Гинцбург уточнил результаты лечения первого пациента У первого пациента, получившего российскую противоопухолевую вакцину, в течение примерно четырех-пяти месяцев не появлялись новые метастазы. Об этом 360.ru рассказал академик РАН, научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он обратил внимание на неточность сообщений о том, что препарат уничтожил ранее существовавшие очаги рака.

Правильная редакция этого момента заключается в том, что у пациента не появились метастазы. Александр Гинцбург научный руководитель Центра имени Гамалеи

Академик ранее рассказал «Газете.Ru», что первый пациент уже завершил лечение и находится под регулярным наблюдением специалистов. Врачи ежемесячно проводят обследования, включая компьютерную томографию. «Стучу по дереву: кажется, уже четыре месяца прошло, а у него все в порядке. На вчерашний день никаких новообразований не выявили», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

В беседе с 360.ru ученый подчеркнул, что главная задача разработчиков — добиться длительного контроля над онкологическим заболеванием. В качестве аналогии он привел лечение ВИЧ-инфекции, при которой современная терапия позволяет пациентам жить долгие годы. «То есть вакцина будет контролировать данное заболевание. Если правильно говорить, к этому мы и стремимся», — пояснил академик. Что известно о первом пациенте Весной 2026 года первым пациентом, получившим персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неонковак», стал 60-летний житель Курской области с меланомой кожи. Позже Гинцбург сообщил о небольших изменениях иммунологических показателей пациента, в частности выработки необходимых цитокинов — веществ, участвующих в регуляции иммунного ответа. Тогда академик подчеркивал, что основные результаты лечения еще впереди.

Интересно Меланома — злокачественная опухоль, которая чаще всего развивается из меланоцитов — клеток кожи, вырабатывающих пигмент меланин. Заболевание опасно способностью быстро прогрессировать и распространяться на другие органы. Опухолевые клетки могут проникать в лимфатические узлы и другие ткани, образуя метастазы. Ежегодно в мире диагностируют около 320 тысяч случаев меланомы.

Почему отсутствие новых метастазов еще не означает победу над раком Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в беседе с 360.ru объяснил, что первые результаты применения вакцины выглядят обнадеживающе, но судить об эффективности нового метода по одному пациенту нельзя. По словам специалиста, опухолевые клетки постоянно делятся и меняют свои характеристики. Заболевание способно приспосабливаться к лечению и возвращаться даже после исчезновения видимых очагов.

Хорошо, исчезли метастазы, но они могут вернуться. Поэтому нам нужно время, чтобы понимать, что иммунная система работает стойко и болезнь не вернулась. Евгений Черемушкин врач-онколог

Он подчеркнул, что для объективной оценки препарата необходимо набрать группы пациентов с сопоставимыми диагнозами, стадиями и особенностями заболевания, провести лечение и сравнить результаты. «Один пациент — это, конечно, интересно. Но во многих группах исследований, которые себя не оправдали, такие же пациенты тоже были. Поэтому один — это не ориентир», — заявил онколог. По словам Черемушкина, даже положительная динамика в течение нескольких месяцев не позволяет делать долгосрочные прогнозы. Для оценки устойчивости результатов лечения требуется наблюдение в течение трех-пяти лет.

Фото: РИА «Новости»

Как работает российская онковакцина «Неонковак» представляет собой персонализированную противоопухолевую мРНК вакцину. Ее разрабатывают индивидуально для каждого пациента с учетом генетических особенностей его опухоли. Задача препарата — помочь иммунной системе распознавать злокачественные клетки и уничтожать их. Разработку вакцины ведут специалисты НМИЦ радиологии и Центра имени Гамалеи. Разрешение на ее клиническое применение получили в ноябре 2025 года. «Мы определяем в опухоли устойчивые изменения, которые может распознать иммунная система. И мы тренируем иммунную систему на поиск вот этих изменений», — рассказал Черемушкин. Онколог также считает иммунотерапию одним из наиболее перспективных направлений современной медицины. Среди потенциальных преимуществ такого подхода он назвал возможность индивидуального подбора лечения и сравнительно низкую токсичность.

Фото: РИА «Новости»

Препарат применяют по поэтапной схеме. Первые три введения предусмотрены на первый, восьмой и 15-ый дни лечения с постепенным увеличением дозы. Затем вакцину вводят с интервалом в 21 день. Всего схема предусматривает до 10 введений. Поскольку препарат создают индивидуально, его изготовление и применение требуют участия специализированных медицинских центров. В феврале премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах включить российские онковакцины в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Для этого потребуется предусмотреть финансирование в системе ОМС. В ноябре 2025 года Минздрав разрешил клиническое применение двух противоопухолевых препаратов — персонализированной мРНК-вакцины для лечения меланомы и пептидной вакцины. МРНК-препарат предназначен для взрослых пациентов с определенными формами меланомы и применяется в сочетании с иммунотерапией, в том числе после хирургического лечения. При этом глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что о массовом применении технологии пока речи нет. Ученым еще предстоит оценить эффективность и безопасность новых препаратов.