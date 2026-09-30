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    Профессор Москалев объяснил, почему таблетки от старости не будет

    Профессор Москалев: биологический возраст нельзя измерить с точностью до года

    Старение нельзя остановить одним препаратом: за возрастными изменениями стоит целая система процессов. Профессор РАН Алексей Москалев назвал четыре распространенных мифа о старении, сообщает kp.ru.

    По словам Москалева, у старения нет единственной причины, которую можно «выключить» с помощью одной молекулы. Ученые продолжают изучать, как связаны между собой механизмы возрастных изменений.

    Другой миф — возможность определить биологический возраст с точностью до года. Разные методы измеряют разные стороны старения, поэтому эксперт советует отслеживать изменения по нескольким показателям.

    Москалев также предостерег от переноса результатов опытов на мышах на людей. Препарат, продливший жизнь животному, нельзя автоматически считать средством против старения для человека: многие идеи не проходят эту проверку.

    Наконец, изменение показателя в анализах не означает омоложения. Повышение уровня NAD или снижение другого молекулярного показателя само по себе не доказывает, что препарат предотвращает болезни, сохраняет функции организма или продлевает жизнь.

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