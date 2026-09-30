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    Профессор Боровкова назвала возраст и стресс факторами риска для женского здоровья

    Заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Приволжского медицинского исследовательского университета Людмила Боровкова рассказала, как возраст, стресс и образ жизни влияют на репродуктивное здоровье. Об этом она говорила на тренинге для врачей в Нижнем Новгороде, сообщает Pravda-nn.ru.

    По словам Боровковой, средний возраст женщин при первых родах в России составляет 29 лет, в Нижегородской области — 31 год. К 30 годам могут накапливаться гинекологические заболевания. После 35 лет беременность возможна, но риски для матери и ребенка становятся выше.

    На женское здоровье, отметила профессор, также влияют несбалансированное питание, инфекции, нарушение сна и постоянная тревожность. Боровкова призвала женщин ежегодно проходить диспансеризацию, в том числе оценивать репродуктивное здоровье.

    Доля бесплодных браков, по словам специалиста, достигла 17%. Боровкова возглавляет гинекологическую клинику областной больницы имени Семашко, где лечат бесплодие и невынашивание беременности. Если после лечения беременность не наступает в течение 6–12 месяцев, пациентку направляют на экстракорпоральное оплодотворение. Его результативность врач оценила в 30–35%.

    На тренинге для акушеров-гинекологов из нескольких регионов России и Казахстана представили отечественные кольпоскопы для выявления патологий шейки матки и новые методы лечения.

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