Время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона в 8:00 составило 6,5 часа

Паломникам, вставшим в 8:00 в очередь к храму Христа Спасителя, где выставили для поклонения десницу святителя Спиридона Тримифунтского, придется провести в ожидании около шести с половиной часов. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

Конец очереди к моменту открытия храма находился в парке «Музеон» неподалеку от Третьяковской галереи, пройти туда можно было через парк со станции метро «Октябрьская».

Организаторы напомнили, что присоединиться к паломникам можно будет только до 10:00. В 14:00 начнется прощальный молебен, после которого ковчег со святыней отправят обратно на греческий остров Кофру.

За пять предыдущих дней в столице мощам святителя Спиридона поклонились 259,1 тысячи человек.