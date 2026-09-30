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    Стало известно, когда придут заморозки в Московский регион

    В Подмосковье в ночь на 1 октября температура опустится до минус одного градуса

    Фото: РИА «Новости»

    В Московскую область почти пришли первые заморозки. В ночь на 1 октября температура в отдельных районах региона опустится ниже нулевой отметки, сообщил на сайте Гидрометцентра России.

    Столбики термометров в ночные часы в Москве будут показывать до трех градусов тепла. В некоторых локациях воздух остынет до  -1 градуса..

    Разброс температур оказался выше в Подмосковье. Здесь ночью синоптики ожидают от -2 до -7 градусов. При этом местами также подморозит до -1 градуса.

    Дождей или снега метеорологи пока не обещали. В регионе сохранится переменная облачность. Однако локально вероятен и туман, он может ухудшить видимость на трассах региона.

    Погодная ситуация типична для Московской области. Первые заморозки здесь фиксируют, как правило, в конце сентября или начале октября.

    Минусовая температура уже пришла в регион в ночь на 30 сентября — в поселке Черути столбики термометров опустились почти на одно деление ниже нуля.

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