Стало известно, когда придут заморозки в Московский регион

В Подмосковье в ночь на 1 октября температура опустится до минус одного градуса

В Московскую область почти пришли первые заморозки. В ночь на 1 октября температура в отдельных районах региона опустится ниже нулевой отметки, сообщил на сайте Гидрометцентра России.

Столбики термометров в ночные часы в Москве будут показывать до трех градусов тепла. В некоторых локациях воздух остынет до -1 градуса..

Разброс температур оказался выше в Подмосковье. Здесь ночью синоптики ожидают от -2 до -7 градусов. При этом местами также подморозит до -1 градуса.

Дождей или снега метеорологи пока не обещали. В регионе сохранится переменная облачность. Однако локально вероятен и туман, он может ухудшить видимость на трассах региона.

Погодная ситуация типична для Московской области. Первые заморозки здесь фиксируют, как правило, в конце сентября или начале октября.

Минусовая температура уже пришла в регион в ночь на 30 сентября — в поселке Черути столбики термометров опустились почти на одно деление ниже нуля.