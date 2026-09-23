Россиянам перечислили болевые точки, которыми пользуются мошенники

Телефонные мошенники используют усталость, стресс и воспитанность россиян, чтобы выманивать у них деньги. Об этом 360.ru рассказала эксперт по противодействию мошенничеству, правозащитник Екатерина Дуб.

По ее словам, многие люди знают о распространенных схемах обмана, но во время разговора с аферистами забывают о мерах предосторожности. Кроме того, злоумышленники пользуются нежеланием собеседников прерывать разговор.

«Психологически тяжело из-за хорошего воспитания скинуть трубку», — пояснила Дуб.

Мошенники также давят на жалость и создают ощущение срочности. Например, убеждают человека, что курьера оштрафуют, если он не назовет код из СМС.

Особенно уязвимыми перед такими манипуляциями могут оказаться люди, переживающие стресс, горе или сильное переутомление.

О самых популярных схемах телефонных злоумышленников и как действовать правильно, чтобы не потерять деньги и имущество, — в нашей статье.