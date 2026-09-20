Деснице святителя Спиридона в Москве за пять дней поклонились 259,1 тысячи человек

Деснице святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя в Москве 19 сентября поклонились 60 300. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

Всего за пять дней с 15 по 19 сентября к святыне приложились 259,1 тысячи верующих.

Во вторник к мощам пришли 35,2 тысячи паломников, в среду — 51,15, в четверг — 53,35, в пятницу — 59,1 и в субботу 60,3.

В воскресенье 20 сентября пребывание десницы святителя Спиридона в Храме Христа Спасителя продлится только до 14:00, в это время состоятся проводы святыни. Доступ в очередь прекратят на четыре часа раньше — в 10:00.

Ковчег с мощами отправят обратно на греческий остров Корфу.