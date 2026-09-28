В Москве для нуждающихся в заботе мужчин появилась услуга «няни»

Один из сайтов объявлений опубликовал предложение о няне для мужчин в Москве. Ценник начинается от 20 тысяч рублей за услугу, сообщил телеграм-канал «112».

Автор объявления предложила уставшим москвичам снова почувствовать себя «маленькими», не боясь осуждения. При этом интим исключен.

Взрослым мужчинам пообещали, что из выслушают, обнимут как самого родного человека, погладят по голове и при необходимости поубаюкивают. В описании услуги также говорится, что няня заварит чай, укроет пледом и скажет, что ее подопечный хороший, со всем справился и теперь пора отдохнуть. Но можно и просто молчать.

Автор канала поинтересовался у «няни» о востребованности услуги. По ее словам, за час-полтора она хочет получить 20 тысяч рублей. По ее словам, желающих с избытком.