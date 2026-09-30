Россиянам рассказали, какие привычки негативно влияют на сон

Использование гаджетов, работа, обильный ужин или насыщенный контент могут негативно отразиться на качество сна. Об этом заявила невролог Лидия Чижикова в беседе с Lenta.ru .

«Разрушителем для сна является просмотр эмоционального контента вроде триллеров, ужасов. Также губительно на сон влияет выяснение отношений на ночь: нервная система перевозбуждается и не переходит в „спящий режим“», — сказала эксперт.

Она отметила, что у мозга нет возможности быстро переключаться в спокойное состояние. Также на сне может плохо отразиться курение вечером, потому что никотин стимулирует нервную систему, повышает пульс и артериальное давление.

Помимо этого, помешать качественному засыпанию может решение рабочих задач и продумывание сложных планов перед сном, потому что мозг сохраняет активность.

Ранее сомнологи Алекс Димитриу и Челси Роршайб заявили, что худшее время для отхода ко сну — это период после полуночи.