Россиянам рассказали, какие привычки негативно влияют на сон
Невролог Чижикова: обильный ужин, гаджеты и решение задач плохо влияют на сон
Использование гаджетов, работа, обильный ужин или насыщенный контент могут негативно отразиться на качество сна. Об этом заявила невролог Лидия Чижикова в беседе с Lenta.ru.
«Разрушителем для сна является просмотр эмоционального контента вроде триллеров, ужасов. Также губительно на сон влияет выяснение отношений на ночь: нервная система перевозбуждается и не переходит в „спящий режим“», — сказала эксперт.
Она отметила, что у мозга нет возможности быстро переключаться в спокойное состояние. Также на сне может плохо отразиться курение вечером, потому что никотин стимулирует нервную систему, повышает пульс и артериальное давление.
Помимо этого, помешать качественному засыпанию может решение рабочих задач и продумывание сложных планов перед сном, потому что мозг сохраняет активность.
Ранее сомнологи Алекс Димитриу и Челси Роршайб заявили, что худшее время для отхода ко сну — это период после полуночи.