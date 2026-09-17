Лантратова рассказала о новой ежегодной выплате для родителей

Лантратова: семьи с двумя детьми смогут вернуть часть НДФЛ в 2026 году

С 2026 года работающие родители с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Право на новую ежегодную выплату получают семьи, где среднедушевой доход не превышает полутора региональных прожиточных минимумов. Учитываются дети до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет.

«Определяется разница между уплаченным НДФЛ и налогом с того же дохода, рассчитанным для целей выплаты по ставке 6%», — пояснила Лантратова.

При назначении выплаты также проверяют имущество семьи и отсутствие задолженности по алиментам. Если условия соблюдают оба родителя, обратиться может каждый из них.

Заявления за 2025 год принимаются до 30 сентября включительно. Подать их можно через портал «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд России.

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