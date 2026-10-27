Педиатр Маркова объяснила, почему дети тяжелее переносят грипп

Врач Маркова: взрослые препараты могут быть опасны для ребенка

Незрелый иммунитет и узкие дыхательные пути осложняют течение вирусных инфекций у детей. Об этом рассказала педиатр, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ульяна Маркова, сообщает газета «Известия» .

Детский организм впервые встречает многие вирусы, поэтому симптомы могут быть сильнее. Даже небольшой отек дыхательных путей способен вызвать одышку. Дети младше пяти лет, особенно двух, чаще сталкиваются с осложнениями гриппа.

Маркова предостерегла от самолечения: дозы зависят от возраста и веса. Антибиотики не действуют на вирусы, а сочетание средств с похожим составом грозит передозировкой. Аспирин при вирусной инфекции опасен риском синдрома Рея с поражением печени и мозга.

При легком течении достаточно отдыха, питья и облегчения симптомов. Важнее оценивать дыхание, активность и способность пить, а не добиваться температуры 36,6 °C.

Скорую нужно вызвать при затрудненном дыхании, посинении губ, судорогах, нарушении реакции на окружающих или сыпи, не исчезающей при нажатии. Младенцам до трех месяцев нужна неотложная помощь при температуре от 38 °C.

Признаки обезвоживания, частая рвота, повторное ухудшение, боль в ухе или длительная лихорадка требуют врача. При подозрении на грипп важно рано связаться с педиатром: противовирусное лечение наиболее эффективно в первые двое суток.