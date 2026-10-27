Педиатр Маркова объяснила, почему дети тяжелее переносят грипп
Врач Маркова: взрослые препараты могут быть опасны для ребенка
Незрелый иммунитет и узкие дыхательные пути осложняют течение вирусных инфекций у детей. Об этом рассказала педиатр, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ульяна Маркова, сообщает газета «Известия».
Детский организм впервые встречает многие вирусы, поэтому симптомы могут быть сильнее. Даже небольшой отек дыхательных путей способен вызвать одышку. Дети младше пяти лет, особенно двух, чаще сталкиваются с осложнениями гриппа.
Маркова предостерегла от самолечения: дозы зависят от возраста и веса. Антибиотики не действуют на вирусы, а сочетание средств с похожим составом грозит передозировкой. Аспирин при вирусной инфекции опасен риском синдрома Рея с поражением печени и мозга.
При легком течении достаточно отдыха, питья и облегчения симптомов. Важнее оценивать дыхание, активность и способность пить, а не добиваться температуры 36,6 °C.
Скорую нужно вызвать при затрудненном дыхании, посинении губ, судорогах, нарушении реакции на окружающих или сыпи, не исчезающей при нажатии. Младенцам до трех месяцев нужна неотложная помощь при температуре от 38 °C.
Признаки обезвоживания, частая рвота, повторное ухудшение, боль в ухе или длительная лихорадка требуют врача. При подозрении на грипп важно рано связаться с педиатром: противовирусное лечение наиболее эффективно в первые двое суток.