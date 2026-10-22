Ортодонт Проценко объяснил, почему элайнеры подходят не всем

Врач-ортодонт Денис Проценко рассказал, что прозрачные капы требуют строгого режима ношения, а несъемные конструкции затрудняют уход за зубами. Универсального решения для исправления прикуса нет, сообщает RuNews24.ru .

Проценко пояснил: элайнеры почти незаметны, комфортны и удобны для гигиены. Но носить их нужно примерно 22 часа в сутки. Нарушение режима мешает перемещению зубов по плану и может привести к потере результата.

Брекеты фиксируют на зубах, поэтому они не зависят от памяти пациента. Однако вокруг замков скапливается налет, повышая риск кариеса и воспаления десен. При плохой гигиене их установка противопоказана. Активный пародонтит и нелеченый кариес требуют отложить лечение обеими системами.

Некоторые сложные перемещения зубов труднее контролировать капами. Тогда врач может выбрать брекеты или сочетание методов. При нарушениях размеров или положения челюстей могут понадобиться дополнительные аппараты, мини-винты, а иногда операция.

Проценко подчеркнул: сначала врач должен установить причину нарушения, определить цели и ожидаемый результат. Выбирать систему нужно после диагностики. Успех зависит от точного плана и постоянного контроля, пишут «Известия».