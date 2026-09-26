Онколог Ахмаев предупредил об опасности удаления родинок дома

Онколог, онкодерматолог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев предупредил: попытки прижечь или срезать родинку могут повредить кожу и привести к инфекции. Главная опасность — возможная задержка диагностики рака кожи.

Особенно важно обратиться к врачу, если родинка растет, меняет цвет или форму, кровит, зудит либо покрывается корочкой. По словам Ахмаева, такие изменения могут быть признаком онкологического заболевания. Если удалить образование самостоятельно, специалисту будет сложнее оценить его состояние, пишет kp.ru.

Врач также не советует применять йод и прижигающие препараты. Они могут вызвать сильный ожог, воспаление, инфекцию и оставить рубец, но не гарантируют полного удаления родинки. Подозрительное образование сначала нужно показать специалисту.