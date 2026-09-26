360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Онколог Ахмаев предупредил об опасности удаления родинок дома

    Самостоятельное удаление родинки может вызвать воспаление и помешать вовремя обнаружить рак кожи, сообщает «Лента.ру».

    Онколог, онкодерматолог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев предупредил: попытки прижечь или срезать родинку могут повредить кожу и привести к инфекции. Главная опасность — возможная задержка диагностики рака кожи.

    Особенно важно обратиться к врачу, если родинка растет, меняет цвет или форму, кровит, зудит либо покрывается корочкой. По словам Ахмаева, такие изменения могут быть признаком онкологического заболевания. Если удалить образование самостоятельно, специалисту будет сложнее оценить его состояние, пишет kp.ru.

    Врач также не советует применять йод и прижигающие препараты. Они могут вызвать сильный ожог, воспаление, инфекцию и оставить рубец, но не гарантируют полного удаления родинки. Подозрительное образование сначала нужно показать специалисту.

    Читайте также

    Врач объяснил, почему из-за алкоголя люди набирают вес

    Попова назвала сроки пика заболеваемости гриппом в России

    Онищенко рассказал, как дожить до 100 лет

    Онищенко назвал два способа профилактики старческого слабоумия

    Россиянам напомнили о важности онкоскрининга

    Педиатр Вергасов уточнил, что непривитых от полиомиелита детей разобщают на 60 дней

    Онколог Каприн связал рост онкозаболеваний после COVID-19 с диспансеризацией

    Онищенко рассказал об опасном свойстве гриппа

    Московские хирурги спасли двухлетнего ребенка с редким заболеванием пищевода

    Врач сравнил вред от пива и крепкого спиртного

    Global Look Press

    Россиянам рассказали о пользе мойвы

    Мигрень приходит по расписанию. Как отличить ее от головной боли и взять под контроль

    IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen