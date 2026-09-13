Онищенко рассказал, как дожить до 100 лет

Онищенко: биоинженерия и спорт позволят человеку дожить до 100 лет

В будущем биоинженерные технологии позволят продлить жить человека. Пока же ключом к долголетию является здоровый образ жизни, сообщил РИА «Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Чтобы жить до 100 лет, необходимо беречь свое здоровье, не курить, не употреблять алкоголь, заниматься спортом, гулять, нормально питаться и делать прививки от гриппа», — сказал он.

В будущем, по словам Онищенко, биоинженерные технологии станут доступнее, а выращивание органов позволит продлевать жизнь. Однако он призвал не сидеть, сложа руки, и ждать, когда это произойдет, а уже сейчас следить за своим здоровьем.

Ранее академик заявил, что долголетие только на 20% зависит от качества медицины. Остальные 80% находятся в собственных руках пациентов.