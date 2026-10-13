360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Офтальмолог Панкратьева объяснила, какие очки нужно носить постоянно

    Очки для дали чаще требуют постоянного ношения, а для чтения и работы за компьютером — только на близком расстоянии. Режим в каждом случае определяет врач, сообщает Свободная пресса.

    Врач-офтальмолог Татьяна Панкратьева пояснила, что при близорукости, дальнозоркости и астигматизме нужно соблюдать назначенный специалистом режим ношения очков. Очки для работы вблизи, в том числе при возрастной дальнозоркости, не требуют постоянного использования.

    Отказ от прописанных очков в зрелом и пожилом возрасте создает избыточную нагрузку на нервную систему и снижает качество жизни. С возрастом в зрительной системе происходят изменения, нередко развиваются катаракта, глаукома и возрастная макулярная дегенерация.

    Панкратьева подчеркнула, что нескорректированное зрение многократно повышает риск падений, травм и дорожно-транспортных происшествий. Человек хуже воспринимает глубину пространства и реагирует на движущиеся объекты.

    Правильно подобранные очки не портят зрение, не «расслабляют» глаза и не вызывают зависимости. По словам врача, они снимают напряжение, помогают предотвратить головные боли и усталость, обеспечивают зрительный комфорт и безопасность в повседневной жизни.

    Читайте также

    Названы две причины, мешающие похудеть при низкокалорийном рационе

    Врач Васильева объяснила, могли ли красные огни на шоу Лазарева навредить зрению

    Болезнь грязных рук, передающаяся половым путем. Как распознать шигеллез

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Пик активности клещей в России продлился из-за аномально теплой осени

    Раскрыто влияние избытка или дефицита соли на память

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Уролог Степанов объяснил, почему мастурбация не заменит секс

    Эндокринолог назвала простой способ следить за питанием

    Врач предупредил об опасности вяжущей хурмы

    Инфекционист назвал первые симптомы трихинеллеза

    Названы пять растений, способных очистить воздух от пыли и канцерогенов

    С 1 октября изменятся правила оказания стоматологических услуг

    Гинеколог рассказал, часто ли встречаются кисты с зубами