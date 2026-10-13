Офтальмолог Панкратьева объяснила, какие очки нужно носить постоянно

Очки для дали чаще требуют постоянного ношения, а для чтения и работы за компьютером — только на близком расстоянии. Режим в каждом случае определяет врач, сообщает Свободная пресса .

Врач-офтальмолог Татьяна Панкратьева пояснила, что при близорукости, дальнозоркости и астигматизме нужно соблюдать назначенный специалистом режим ношения очков. Очки для работы вблизи, в том числе при возрастной дальнозоркости, не требуют постоянного использования.

Отказ от прописанных очков в зрелом и пожилом возрасте создает избыточную нагрузку на нервную систему и снижает качество жизни. С возрастом в зрительной системе происходят изменения, нередко развиваются катаракта, глаукома и возрастная макулярная дегенерация.

Панкратьева подчеркнула, что нескорректированное зрение многократно повышает риск падений, травм и дорожно-транспортных происшествий. Человек хуже воспринимает глубину пространства и реагирует на движущиеся объекты.

Правильно подобранные очки не портят зрение, не «расслабляют» глаза и не вызывают зависимости. По словам врача, они снимают напряжение, помогают предотвратить головные боли и усталость, обеспечивают зрительный комфорт и безопасность в повседневной жизни.