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    Офтальмолог Аль-Терк объяснила, почему человек не может заплакать

    Врач Аль-Терк: жжение и покраснение глаз требуют проверки у специалиста

    Человек может испытывать сильные переживания, но не плакать из-за стресса или привычки сдерживать эмоции. Когда отсутствие слез становится поводом обратиться за помощью, объяснила врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Гунва Аль-Терк, сообщает Life.ru.

    Аль-Терк рассказала, что слезы увлажняют глаза, защищают их от раздражителей и могут появляться в ответ на переживания. Количество слез не показывает силу чувств: люди по-разному выражают грусть и страх.

    Привычка сдерживать эмоции может мешать человеку заплакать даже наедине с собой. Длительный стресс иногда вызывает ощущение эмоционального онемения, при котором чувства притупляются. Такое состояние возможно и при депрессии, но отсутствие слез само по себе не позволяет поставить диагноз.

    Врач посоветовала обратиться к офтальмологу, если вместе с трудностями со слезоотделением появились жжение, ощущение песка, покраснение или дискомфорт в глазах. Эти симптомы могут указывать на синдром сухого глаза. Если подавленность, ощущение пустоты или потеря интереса к привычным занятиям сохраняются и мешают жить, стоит обратиться к специалисту по психическому здоровью.

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