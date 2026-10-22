360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Офтальмохирург Шилова предупредила, что длинная челка может вызывать усталость глаз у детей

    Длинная челка может раздражать глаза ребенка и вызывать зрительное утомление. Об этом предупредила профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова, сообщает Москва 24.

    По словам врача, постоянный контакт волос с поверхностью глаза способен раздражать слизистую и вызывать слезотечение. Из-за этого ребенок может ощущать зрительную усталость.

    При этом Шилова назвала скорее мифом мнение о том, что челка вызывает амблиопию. При этом состоянии мозг в детстве не учится полноценно использовать изображение от одного, реже обоих глаз. Научных доказательств связи синдрома с волосами, спадающими на лицо, пока нет. Чаще причиной становятся косоглазие или нарушения рефракции, например большая разница между глазами.

    Врач призвала родителей не списывать особенности поведения ребенка только на неудобную прическу. Если он щурится, регулярно закрывает один глаз или поворачивает голову, чтобы рассмотреть предмет, нужно обратиться к офтальмологу.

    Читайте также

    Китаец дожил до 101 года и назвал своим секретом колу, массажное кресло и отдых

    В Башкирии врачи извлекли из бронха пациента зубной протез

    Россиянам раскрыли, к чему может привести полный отказ от сладостей

    Суперфуд наоборот. В каких случаях грецкие орехи становятся ядом для организма

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Красноярские хирурги спасли пациента с огромной опухолью в сердце

    Раскрыта связь зелени возле дома со снижением риска деменции

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Врач предупредил об опасности вяжущей хурмы

    Вес не меняется, а мышцы исчезают. Чем опасна саркопения после 40 лет

    Врач объяснил, как определить психически здорового человека

    Врач Продеус рассказал, как изменились клинические рекомендации по лечению ОРВИ

    Врач объяснил опасность супербактерии, нечувствительной к антибиотикам

    Вирусолог Волчков предупредил о риске массового распространения оспы обезьян