Офтальмохирург Шилова предупредила, что длинная челка может вызывать усталость глаз у детей

Длинная челка может раздражать глаза ребенка и вызывать зрительное утомление. Об этом предупредила профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова, сообщает Москва 24 .

По словам врача, постоянный контакт волос с поверхностью глаза способен раздражать слизистую и вызывать слезотечение. Из-за этого ребенок может ощущать зрительную усталость.

При этом Шилова назвала скорее мифом мнение о том, что челка вызывает амблиопию. При этом состоянии мозг в детстве не учится полноценно использовать изображение от одного, реже обоих глаз. Научных доказательств связи синдрома с волосами, спадающими на лицо, пока нет. Чаще причиной становятся косоглазие или нарушения рефракции, например большая разница между глазами.

Врач призвала родителей не списывать особенности поведения ребенка только на неудобную прическу. Если он щурится, регулярно закрывает один глаз или поворачивает голову, чтобы рассмотреть предмет, нужно обратиться к офтальмологу.