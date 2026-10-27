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    Нутрициолог Бурлакова назвала осенние продукты для людей с диабетом

    Тыква, кабачки, грибы и кисло-сладкие ягоды помогут разнообразить рацион при диабете. Нутрициолог Ольга Бурлакова рассказала о выборе сезонных продуктов и способах их приготовления, сообщает Life.ru.

    Бурлакова посоветовала делать упор на овощи и зелень. Среди подходящих продуктов она назвала баклажаны, стручковую фасоль, болгарский перец и все виды капусты, включая брокколи. Овощи можно запекать, отваривать и тушить.

    Из фруктов специалист рекомендовала выбирать несладкие сорта яблок, например гренни смит, а также твердые груши и сливы. По ее словам, из них можно готовить компоты и десерты, в том числе запекать груши с яблоками.

    Бурлакова также предложила включать в меню клюкву, бруснику и облепиху. Эти кисло-сладкие ягоды можно есть сырыми, заваривать или добавлять в чай.

    Еще один вариант осеннего блюда — перловка с грибами. Из тыквы нутрициолог предложила делать запеканки. Она призвала осознанно подходить к рациону и использовать разнообразие сезонных продуктов.

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