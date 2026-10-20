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    Невролог Ткачев объяснил, как выбрать спорт при боли в спине

    Врач Ткачев: плавание не заменяет лечебные упражнения в воде

    При боли в спине важно выбирать посильные и регулярные занятия без постоянного ухудшения самочувствия. Универсального вида спорта для всех нет, рассказал невролог Александр Ткачев, сообщает MIR24.TV.

    Исследование 3352 жителей Финляндии связало регулярные занятия беговыми лыжами с меньшей болью в пояснице. Однако наблюдательная работа не доказывает, что лыжи предотвращают боль или помогают лучше бега и плавания, пояснил врач.

    Вода поддерживает тело и облегчает движение. При этом пользу лечебных упражнений в бассейне нельзя автоматически приписывать обычному плаванию: качественных исследований о нем при боли в пояснице не хватает.

    Бег тоже не обязательно вреден. В исследовании людей с хронической неспецифической болью 12 недель чередования бега и ходьбы уменьшили боль и повседневные ограничения. Участники повышали нагрузку постепенно под наблюдением специалистов. Эти выводы нельзя переносить на острую боль из-за сдавления нервного корешка.

    Начать можно с обычной ходьбы. Ткачев рекомендовал оценивать состояние и на следующий день: если боль мешает сидеть, ходить или спать, нагрузку стоит снизить и обсудить со специалистом.

    При нарастающей слабости нужна быстрая врачебная оценка. Боль с онемением или нарушением работы тазовых органов также требует обращения к врачу, а не новой тренировки.

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