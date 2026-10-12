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    Невролог Сутормин назвал способы снизить риск инсульта

    Главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин рекомендовал здоровое питание и упражнения для памяти для снижения риска инсульта, сообщает Радио1.

    Сутормин посоветовал придерживаться средиземноморской диеты, свести к минимуму жареное и острое, исключить алкоголь. Также врач рекомендовал не переедать и разделять питание на небольшие приемы пищи.

    Для тренировки когнитивных функций невролог предложил решать кроссворды, изучать иностранные языки, читать научно-популярную литературу и участвовать в викторинах, пишет vse42.ru.

    Врач подчеркнул важность диспансеризации: она позволяет оценить состояние организма и выявить факторы риска. Он рекомендовал сдавать анализы крови, проверять гемоглобин, делать липидограмму, ЭКГ и УЗИ сосудов шеи.

    Сутормин отметил, что инсульт может случиться даже в 6 или 9 лет. До 20–25 лет он может развиваться как осложнение заболеваний эндокринной системы, быть связан с генетической патологией или приемом препаратов.

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