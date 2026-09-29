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    Невролог Филатова объяснила, почему немеют пальцы при туннельном синдроме

    Невролог Филатова: работа за компьютером не единственная причина боли в кисти

    Туннельный синдром возникает из-за сдавления нерва в запястье. Он может вызывать онемение пальцев и боль, сообщает RuNews24.ru.

    Кандидат медицинских наук, врач-невролог Инна Филатова пояснила, что при туннельном синдроме сдавливается срединный нерв. Хроническая форма заболевания встречается чаще острой. По мере развития синдрома боль может распространяться на предплечье и плечо, усиливаться ночью. Иногда человеку становится легче после встряхивания руки.

    Филатова отнесла к факторам риска возраст, ожирение, диабет, болезни щитовидной железы и беременность. Нерв могут сдавливать кисты, опухоли и рубцовая ткань. Синдром также связывают с работой вибрирующими инструментами и длительной интенсивной нагрузкой на кисть. При этом, по словам невролога, считать обычную работу за компьютером самостоятельной причиной заболевания — упрощение. Повторяющиеся движения повышают риск и у представителей других профессий, в том числе у музыкантов.

    Для постановки диагноза врач проводит неврологический осмотр, при необходимости назначает дополнительные исследования. Филатова назвала электронейромиографию основным методом проверки проведения нервных импульсов. Лечение включает препараты и физиотерапию. Если симптомы сохраняются около шести месяцев и лекарства не помогают, врач может рекомендовать операцию.

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