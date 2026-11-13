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    Невролог Евдокимов назвал причины боли в суставах кистей и пальцев

    Врач Евдокимов: после ангины могут возникать воспалительные реакции

    Болезненность суставов рук может быть связана с воспалением, нарушениями обмена веществ, гормональными изменениями и бытовыми нагрузками. Об этом рассказал врач-невролог, остеопат, мануальный терапевт Александр Евдокимов, передает «Вечерняя Москва».

    После стрептококковой инфекции, в том числе ангины, иммунные реакции могут затрагивать мелкие суставы рук и ног. Такие состояния требуют своевременного лечения. Для выявления воспаления и оценки вероятности ревматоидного артрита могут потребоваться анализы крови.

    Мытье посуды, стирка в холодной воде и работа в огороде также способны провоцировать неприятные ощущения. Эти занятия создают нагрузку на кисти, а некоторые сопровождаются воздействием холода.

    Среди других возможных факторов — наследственная предрасположенность и нарушения обмена веществ. При появлении боли важно выяснить ее причину и исключить воспалительные заболевания.

    У женщин болезненность иногда связана с колебаниями гормонального фона в течение менструального цикла. Они могут влиять на обмен кальция и магния, участвующих в поддержании состояния суставов. В таких случаях точную причину боли не всегда удается установить.

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