Невролог Евдокимов назвал причины боли в суставах кистей и пальцев

Болезненность суставов рук может быть связана с воспалением, нарушениями обмена веществ, гормональными изменениями и бытовыми нагрузками. Об этом рассказал врач-невролог, остеопат, мануальный терапевт Александр Евдокимов, передает «Вечерняя Москва» .

После стрептококковой инфекции, в том числе ангины, иммунные реакции могут затрагивать мелкие суставы рук и ног. Такие состояния требуют своевременного лечения. Для выявления воспаления и оценки вероятности ревматоидного артрита могут потребоваться анализы крови.

Мытье посуды, стирка в холодной воде и работа в огороде также способны провоцировать неприятные ощущения. Эти занятия создают нагрузку на кисти, а некоторые сопровождаются воздействием холода.

Среди других возможных факторов — наследственная предрасположенность и нарушения обмена веществ. При появлении боли важно выяснить ее причину и исключить воспалительные заболевания.

У женщин болезненность иногда связана с колебаниями гормонального фона в течение менструального цикла. Они могут влиять на обмен кальция и магния, участвующих в поддержании состояния суставов. В таких случаях точную причину боли не всегда удается установить.