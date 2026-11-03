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    Более 35,4 млн человек привились от гриппа в России

    Фото: РИА «Новости»

    В России привили от гриппа более 35,4 миллиона граждан. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    «В субъектах Российской Федерации продолжается кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой уже привито свыше 35,4 миллиона граждан», — уточнили в ведомстве.

    Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас в стране заболеваемость респираторными инфекциями в целом соответствует сезонным уровням. По данным ведомства, на 44-й неделе 2026 года в России зарегистрировали свыше 555 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. При этом число заболевших гриппом еженедельно нарастает.

    В ведомстве добавили, что, по результатам вирусологического мониторинга, в циркуляции преобладают негриппозные респираторные вирусы — 95,2%, из них риновирусы — 44,6% и парагрипп — 17%.

    Ранее врач общей практики Европейского медицинского центра Азамат Жамбеев посоветовал чаще мыть руки с антисептиком и сократить контакты с заболевшими, чтобы всей семьей не заболеть гриппом.

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