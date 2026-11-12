Онищенко предупредил о пике заболеваемости гриппом и ОРВИ в середине января

В России больше всего заболеваний гриппом и ОРВИ будет в середине января. Об этом заявил РИА «Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Отдельные регионы переступят эпидемические пороги в конце декабря. А основной подъем начнется где-то в конце второй декады января. Вот такой мой прогноз», — отметил академик.

По словам Онищенко, уровень распространения вирусов сейчас в пределах нормы и большой тревоги не вызывает.

Он добавил, что массово носить маски в период подъема заболеваемости необязательно, но больным желательно все-таки их надеть, чтобы не заражать окружающих.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал об основных способах профилактики гриппа и ОРВИ. Помочь не заразиться могут вакцинация и гигиена.