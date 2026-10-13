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    Невролог Барышев объяснил, как орехи помогают противостоять стрессу

    Регулярное употребление орехов может улучшать эмоциональный фон и стрессоустойчивость. Они действуют как часть полноценного рациона, а не мгновенное средство, рассказал невролог «СМ-Клиники» Артем Барышев, сообщает RT.

    Орехи содержат триптофан, участвующий в синтезе серотонина, магний, витамины группы В и ненасыщенные жиры. Барышев выделил грецкие орехи, миндаль, кешью и фисташки. Достаточно 20—30 граммов в день.

    Врач рекомендовал разнообразное питание. Рыба, яйца, птица, молочные продукты и бобовые дают аминокислоты для образования нейромедиаторов. Крупы, цельнозерновой хлеб и овощи помогают поддерживать ровный уровень глюкозы. Избыток сладостей может вызвать спад энергии и раздражительность.

    Жирная морская рыба содержит омега-3, необходимые нервной системе. Овощи, зелень, ягоды и фрукты обеспечивают организм витаминами и минералами. Добавки с омега-3 не следует считать лечением тревоги или депрессии, а витамины без подтвержденного дефицита могут навредить.

    Кисломолочные и ферментированные продукты поддерживают микрофлору, но не заменяют антидепрессанты. Темный шоколад может временно улучшить настроение, однако требует умеренности.

    Регулярные приемы пищи и вода важны для самочувствия. Голод и обезвоживание вызывают слабость и раздражительность. Избыток кофеина усиливает тревожность и нарушает сон, алкоголь может ухудшать сон и эмоциональное состояние.

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