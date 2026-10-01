Длительное время глюкозы в норме связали с лучшим самочувствием при диабете

Длительное пребывание уровня глюкозы в целевом диапазоне связано с более высокой оценкой качества жизни на следующий день у людей с диабетом. Об этом сообщила Европейская ассоциация по изучению диабета (EASD), пишут «Известия» .

Немецкие исследователи под руководством Доминика Эрманна сопоставили данные мониторинга глюкозы 400 пациентов с их самочувствием. В рамках исследования PRO-MENTAL участники 14 дней фиксировали настроение, сон и уровень энергии.

Выяснилось, что чем дольше сахар находился в диапазоне от 70 до 140 мг/дл, тем выше люди оценивали качество жизни на следующий день. Неожиданно с лучшей оценкой оказалась связана и более высокая изменчивость глюкозы. Время, проведенное ниже 70 мг/дл или выше 180 мг/дл, связи не показало. Ученые предполагают, что слишком строгий контроль может сопровождаться ограничениями в привычных делах.

В Центре компетенций по питанию Роскачества сообщили, что полный отказ от углеводов вреден, так как они — основной источник энергии для мозга. Средняя норма для взрослого составляет около 300 г, при этом ключевое значение имеет качество продуктов.