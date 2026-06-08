Профессор Медведев рассказал, что растительная пища помогает улучшать настроение

Заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова и научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев в беседе с NEWS.ru назвал категорию продуктов, способствующих хорошему настроению. Он подчеркнул, что растительная пища и продукты минимальной обработки могут быть ключом к поддержанию позитивного эмоционального состояния.

Медведев отметил, что простые диетические стратегии, основанные на увеличении потребления цельных продуктов, могут стать частью комплексной стратегии по улучшению ментального здоровья. Особое внимание стоит уделить включению в рацион овощей, фруктов, орехов, бобовых, а также рыбы и оливкового масла.

При этом рекомендуется ограничить потребление ультраобработанных продуктов. Помимо этого, эксперт указал на потенциал пребиотиков, пробиотиков и психобиотиков, эффективность которых зависит от индивидуальных особенностей организма.