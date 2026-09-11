Специалист по питанию Желянина посоветовала осенью добавить в рацион рыбу и орехи

Осенняя хандра может проявляться апатией, сонливостью и упадком сил из-за сокращения светового дня и смены привычного режима. Эксперт по питанию Елена Желянина посоветовала поддержать организм сбалансированным рационом, сообщает Ura.ru .

Желянина рекомендовала включить в меню цельнозерновые продукты, зелень, рыбу, орехи и немного темного шоколада. По ее словам, такая еда помогает получать энергию и необходимые для работы нервной системы вещества. Среди подходящих продуктов эксперт назвала макароны из цельного зерна, лосось, скумбрию, сельдь, шпинат, петрушку, рукколу, грецкие орехи, миндаль и фундук.

Справиться со снижением настроения также могут прогулки в светлое время суток, регулярный сон и умеренная физическая активность. Специалисты советуют не перегружать себя рабочими задачами после лета, поддерживать общение с близкими и планировать занятия, которые приносят удовольствие.

Осеннюю хандру важно отличать от депрессии. Обратиться к психотерапевту или психологу стоит, если подавленное настроение сохраняется больше двух недель, пропал интерес к привычным делам, трудно вставать с постели или появились мысли о безнадежности.