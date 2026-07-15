Диетолог Лебедева объяснила, что кишечная микробиота способна влиять на настроение и аппетит

Внезапная тяга к сладкому далеко не всегда связана с привычками или слабой силой воли. Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева объяснила Life.ru , что за этим желанием часто стоит целая армия микроорганизмов в кишечнике.

Между пищеварительной системой и мозгом существует тесная связь через так называемую ось «кишечник — мозг». По словам специалиста, кишечная микробиота способна напрямую влиять на настроение человека, его аппетит и даже выбор конкретных продуктов.

Кишечник представляет собой сложную экосистему, где разные группы бактерий предпочитают разную пищу. Одни микроорганизмы питаются клетчаткой из овощей и цельнозерновых продуктов, другим для активного размножения необходимы простые сахара. Если в микробиоте начинают преобладать такие «сахаролюбы», они с помощью биохимических сигналов заставляют человека испытывать сильную тягу к сладостям.