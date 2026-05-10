Врач Ким указала на связь зависимости от сладкого с эмоциональной нестабильностью

Доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким рассказала РИА «Новости» о продуктах, которые могут спровоцировать тревожность и раздражительность.

По словам врача, после употребления сладостей уровень сахара резко поднимается, а затем стремительно падает. Этот цикл создает кратковременную эйфорию и прилив сил, но затем настроение сменяется ощущением тревожности и раздражительности. Зависимость от быстрых углеводов может привести к эмоциональной нестабильности.

Если пить кофе или энергетические напитки на голодный желудок, это стимулирует выброс адреналина и кортизола — гормонов стресса. Они повышают общий уровень тревожности и могут вызывать вспышки гнева, особенно у людей, склонных к раздражительности, добавило «АБН24».