Назван продукт для борьбы со стрессом

Врач Тяжельников: при стрессе полезно есть бананы для улучшения настроения

В современном мире каждый может подвергнуться стрессу, но существуют антистрессовые продукты, помогающие улучшить настроение. Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал РИА «Новости» о пользе бананов в этом плане.

«Бананы — ценный источник калия, магния, витамина B6 и кремния. Они помогают бороться со стрессом, улучшают настроение благодаря триптофану и полезны для сердца», — пояснил он.

Врач уточнил, что рекомендуется съедать не более одного-двух плодов в день. Кроме того, следует учитывать индивидуальные особенности организма.

Ранее тренер-нутрициолог Юрий Брабечан предупреждал, что при хроническом стрессе и дефиците сна сложно похудеть. При повышении уровня кортизола ухудшается действие инсулина.

До этого во Вьетнаме специалисты Технологического университета Донг Най выяснили, что в борьбе со стрессом могут помочь продукты, богатые магнием.