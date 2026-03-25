Садовод Лежнина призвала надевать перчатки при пересадке фикуса, диффенбахии и монстеры

Весной природа пробуждается, и хочется, чтобы домашние растения радовали глаз. Комнатный садовод Вероника Лежнина в беседе с «ТСН24» поделилась секретами ухода за популярными комнатными растениями.

Некоторые популярные домашние растения содержат ядовитые вещества, поэтому при пересадке нужно надевать перчатки. Сок фикуса, диффенбахии, аглаонемы, калатеи, монстеры, замиокулькаса не должен попадать на кожу, чтобы избежать аллергической реакции. Эти растения следует держать повыше, чтобы дети и животные не смогли их достать.

Среди полезных растений — алоэ, которое называют домашним доктором. Его сок используют для лечения порезов, ожогов, против насморка. Алоэ активно выделяет кислород в течение суток. Также насыщает помещение кислородом фикус бенджамина.

При уходе за замиокулькасом важно не ставить его в темный угол, избегать чрезмерного полива и сильного заглубления при пересадке. Обработка листьев воском, маслами или спреями может быть фатальной для растения.

Спатифиллум, или «женское счастье», требует полива по необходимости. Если листья начинают опускаться, растению нужна вода. Коричневые кончики на листьях сигнализируют о нехватке увлажнения. Спатифиллум не любит слишком яркое освещение, лучше поместить его вглубь комнаты.

Фикус бенджамина боится сквозняков и не любит перемещений. Поливать его следует только когда верхний слой грунта просохнет на пять сантиметров.

Грамотное вписывание растения в интерьер предполагает создание групп растений, достаточное освещение и сочетание разных форм. Важно также подобрать подходящие кашпо и создать несколько ярусов для визуального расширения пространства.