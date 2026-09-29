Ura.ru: пожелтение нижних листьев комнатных растений часто говорит о нехватке воды

Листья комнатных растений желтеют и опадают из-за сухости воздуха после начала отопительного сезона. Батарея нагревает воздух и ускоряет испарение влаги с поверхности листьев и самого растения. Пожелтение нижних листьев часто говорит о нехватке воды, пишет Ura.ru .

У тропических растений при сухом воздухе кончики листьев коричневеют, а при переувлажнении в жару они опадают. Поливать нужно только после подсыхания верхнего слоя, так как частота зависит от вида и освещения. Холод от окон и сквозняки вызывают перепад температур и листопад.

Уберите растения от батарей в место с рассеянным светом, используя фитолампы. Для влажности используйте поддон с влажной галькой или увлажнитель, но не лейте воду прямо в горшок. Сухие листья обрезайте чистыми ножницами.

До начала отопления проверьте дренаж и вредителей. Пересаживать и подкармливать при желтых листьях нельзя — сначала стабилизируйте микроклимат. Зимой полив сокращают. Большинству видов нужна влажность около 50%, что лучше проверять гигрометром.