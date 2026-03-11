Россиянам перечислили риски скученного размещения комнатных растений

Скученное размещение комнатных растений создает идеальные условия для распространения болезней и вредителей. При плотной посадке ухудшается циркуляция воздуха, что способствует развитию корневых гнилей, особенно при переувлажнении почвы. Корни перестают получать достаточно кислорода, начинают загнивать, и растение постепенно увядает, написал сайт transsibinfo.com .

Среди вредителей, которые быстро распространяются при близком расположении растений, можно выделить:

— Паутинный клещ — высасывает клеточный сок и повреждает листья. Признаки заражения — мелкие светлые пятна, паутинка на нижней стороне листьев. — Щитовка — покрывает поверхность листьев и стеблей восковыми щитками, затрудняя дыхание и питание растения. — Белокрылка — мелкая белая мошка, чьи личинки питаются соком растений, вызывают пожелтение и деформацию листьев.

Также при скученном размещении растений могут появиться:

— Сажистый грибок — образуется на липких сладких выделениях щитовок и белокрылок, образуя черный налет на листьях и препятствуя фотосинтезу. — Антракноз — грибы-паразиты проникают в поврежденные участки листьев и приводят к образованию бурых пятен и постепенному отмиранию тканей. — Ржавчина — распространяется воздушно-капельным путем, проявляется характерными оранжевыми пятнами на обратной стороне листьев.

Лучшей профилактикой болезней является правильное расположение растений, обеспечивающее хорошую вентиляцию и свободное проветривание. Регулярный осмотр листьев и своевременное удаление больных экземпляров предотвратит массовое распространение инфекций и вредителей.