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    Садовод Воронова назвала растения, которые можно забрать с дачи на зиму

    Садовод Воронова: пряные травы в квартире нужно беречь от жары

    Пряные травы, зональную пеларгонию, некоторые перцы и миниатюрные горшечные розы можно осенью пересадить с участка в горшки. Они продолжат расти дома, рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова, сообщает Москва 24.

    Большинство садовых растений, особенно многолетних, осенью вступают в период покоя из-за сокращения светового дня. По словам Вороновой, домашнее тепло не заставит их расти. Однако выносливые бархатцы и виолы после пересадки еще некоторое время будут цвести в квартире.

    Миниатюрные горшечные розы можно забрать домой, а весной вернуть в грунт. Обычные крупные розы, предупредила эксперт, после пересадки для выращивания на подоконнике погибнут.

    Перец хорошо зимует в квартире, только если в описании сорта указана пригодность для комнатного выращивания. Его можно аккуратно выкопать, пересадить в горшок, а весной снова высадить на участке.

    Мяту, шалфей, розмарин, тимьян и другие пряные травы лучше держать в прохладном месте, например ближе к балкону: они не любят жару. Остальные перечисленные растения предпочитают тепло. Зимой им нужна дополнительная подсветка, иначе они будут плохо расти. Воронова посоветовала установить фитолампы хотя бы минимальной мощности.

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