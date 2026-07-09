Ветеринар Земская предупредила об опасности лилий и рододендрона для питомцев на даче

Загородная территория может таить опасность для домашних животных из-за некоторых растений. Об этом рассказала «Москве 24» заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

По словам эксперта, все виды лилий смертельно опасны для питомцев, особенно для кошек. Даже небольшое количество пыльцы может привести к острой почечной недостаточности. Ослабленные, пожилые животные и те, у кого уже есть проблемы с почками, рискуют умереть.

В саду также не место для азалий и рододендрона. Употребление даже небольшого количества мясистых листьев этих растений может вызвать остановку сердца или паралич у кошек и собак.

Кроме того, луковицы нарциссов и тюльпанов могут поражать центральную нервную систему животных. В зоне риска — норные породы собак и маленькие питомцы, любящие раскапывать клумбы.

Если животное попробовало опасное растение, не стоит пытаться вызвать у него рвоту — токсичный сок может повторно обжечь пищевод. Необходимо аккуратно вытащить остатки растения из пасти, промыть ее водой комнатной температуры и обратиться к ветеринару. Если такой возможности нет, нужно внимательно следить за состоянием животного.