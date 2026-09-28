Ura.ru: борьбу с мошками в квартире стоит начинать не с аэрозоля, а с поиска источника

Мошки появляются в доме из-за испорченных продуктов, влажной почвы комнатных растений и засоров в сливах. Борьбу стоит начинать не с аэрозоля, а с поиска источника. Об этом пишет Ura.ru .

Для борьбы с мошками выбросьте испорченные продукты, вымойте мусорное ведро и проверьте слив мойки. Сделайте ловушку из яблочного уксуса с каплей средства для мытья посуды, но не ставьте ее у окна. Аэрозоли используйте только после уборки источника.

Если мошки в цветах (сциариды), просушите почву, уберите воду из поддонов и используйте клеевые ловушки. При сильном заражении пересадите растение.

Если насекомые вернулись, ищите пропущенный источник (фрукты, слив). Для профилактики не храните гниющие фрукты, вовремя выносите мусор, не переливайте цветы и поставьте москитные сетки.