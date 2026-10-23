Nashgorod.ru: вирус папилломы человека провоцирует появление наростов на коже

Ослабление иммунной защиты может способствовать появлению папиллом при заражении вирусом папилломы человека. Среди факторов риска — стресс, недосып и гормональные изменения, сообщает nashgorod.ru .

Вирус папилломы человека (ВПЧ) насчитывает более 200 типов. Некоторые вызывают бородавки, другие связаны с риском онкологических заболеваний. Инфекция может годами не проявлять себя.

Возбудитель проникает через микроповреждения кожи и слизистых, в том числе при половом контакте. Иммунная система сдерживает его активность, но при ослаблении защиты могут появляться наросты. Среди факторов риска материал называет перенесенные инфекции, обострения хронических болезней и прием препаратов, подавляющих иммунитет.

Гормональные изменения во время беременности, полового созревания и менопаузы также могут способствовать появлению новообразований. Дополнительные факторы — возрастные изменения кожи, трение одежды, бритье, повышенная потливость, курение, алкоголь и чрезмерный загар.

Если нарост меняет цвет, чернеет, быстро увеличивается, кровоточит или болит, необходимо обратиться к дерматологу. Самостоятельно срезать или прижигать его не стоит: это может привести к травме и инфекции.