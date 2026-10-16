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    Каждый восьмой петербуржец столкнулся с неожиданными расходами на лечение

    Большинство участников опроса группы «Ренессанс Страхование» готовы занять деньги на лечение. Почти половина допускают заем от 10 до 50 тысяч рублей, а 24% — свыше 50 тысяч, сообщает газета «Петербургский дневник».

    Каждый восьмой респондент за прошедший год один раз столкнулся с расходами на лечение выше ожидаемых. Каждый десятый попадал в такую ситуацию дважды или чаще. Основными причинами стали покупка специализированных лекарств, повторные визиты к врачу, стоматологическое лечение и сложность клинического случая.

    Свыше трети россиян знают о страховании от критических заболеваний, но не пользуются им. Из них 29% считают вероятность тяжелой болезни низкой, а 25% не понимают, какие диагнозы покрывает полис, передает Piter.tv.

    Управляющий директор «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева уточнила, что с начала 2026 года объем такого страхования в компании увеличился более чем на 30%. Она пояснила, что полис обеспечивает организацию и оплату лечения при тяжелом диагнозе.

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