Каждый восьмой петербуржец столкнулся с неожиданными расходами на лечение

Большинство участников опроса группы «Ренессанс Страхование» готовы занять деньги на лечение. Почти половина допускают заем от 10 до 50 тысяч рублей, а 24% — свыше 50 тысяч, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Каждый восьмой респондент за прошедший год один раз столкнулся с расходами на лечение выше ожидаемых. Каждый десятый попадал в такую ситуацию дважды или чаще. Основными причинами стали покупка специализированных лекарств, повторные визиты к врачу, стоматологическое лечение и сложность клинического случая.

Свыше трети россиян знают о страховании от критических заболеваний, но не пользуются им. Из них 29% считают вероятность тяжелой болезни низкой, а 25% не понимают, какие диагнозы покрывает полис, передает Piter.tv.

Управляющий директор «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева уточнила, что с начала 2026 года объем такого страхования в компании увеличился более чем на 30%. Она пояснила, что полис обеспечивает организацию и оплату лечения при тяжелом диагнозе.