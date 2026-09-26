Кардиолог Сыров назвал факторы, ухудшающие исход инфаркта

Высокое давление, повышенный холестерин, курение, диабет и ожирение могут ухудшить исход инфаркта. Об этом рассказал кардиолог Андрей Сыров, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

Сыров призвал уделять внимание первичной профилактике и бороться с пятью перечисленными факторами риска. По его словам, ожирение может сопровождаться серьезными нарушениями обмена веществ.

Кардиолог отметил, что у людей без этих факторов инфаркт обычно протекает легче, а вероятность смертельного исхода ниже, передает RT.