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    Кардиолог Орлова объяснила, как безопасно тренироваться на улице осенью

    Осенью можно продолжать тренировки на свежем воздухе, если одеваться по погоде и учитывать свое самочувствие. Об этом рассказала врач-кардиолог Гульнара Орлова, сообщает газета «Известия».

    Орлова посоветовала не одеваться слишком тепло: во время движения человек потеет, а после остановки быстро замерзает. Врач рекомендует многослойную экипировку, которая отводит влагу, сохраняет тепло и защищает от ветра и дождя. Обувь должна хорошо держаться на мокрой поверхности и не пропускать воду.

    В холодную погоду разминке стоит уделять больше времени. Начать можно с ходьбы или легких упражнений, постепенно повышая темп. Сокращать привычную тренировку только из-за осени необязательно, но при сильном ветре, дожде или резком похолодании лучше уменьшить дистанцию либо заниматься в помещении.

    Озноб, онемение пальцев и невозможность согреться во время движения — повод закончить занятие. После тренировки влажную одежду нужно сменить. При слабости, ломоте и других признаках болезни от нагрузок следует отказаться, а возвращаться к ним после выздоровления — постепенно.

    Кардиолог напомнила, что простуду вызывают вирусы, а не холод. При этом переохлаждение и чрезмерная нагрузка создают дополнительный стресс для организма. От уличных занятий также лучше отказаться при гололеде, сильном дожде или порывистом ветре.

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    Jana Bauch/dpa