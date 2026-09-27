Кардиолог Орлова объяснила, как безопасно тренироваться на улице осенью

Осенью можно продолжать тренировки на свежем воздухе, если одеваться по погоде и учитывать свое самочувствие. Об этом рассказала врач-кардиолог Гульнара Орлова, сообщает газета «Известия» .

Орлова посоветовала не одеваться слишком тепло: во время движения человек потеет, а после остановки быстро замерзает. Врач рекомендует многослойную экипировку, которая отводит влагу, сохраняет тепло и защищает от ветра и дождя. Обувь должна хорошо держаться на мокрой поверхности и не пропускать воду.

В холодную погоду разминке стоит уделять больше времени. Начать можно с ходьбы или легких упражнений, постепенно повышая темп. Сокращать привычную тренировку только из-за осени необязательно, но при сильном ветре, дожде или резком похолодании лучше уменьшить дистанцию либо заниматься в помещении.

Озноб, онемение пальцев и невозможность согреться во время движения — повод закончить занятие. После тренировки влажную одежду нужно сменить. При слабости, ломоте и других признаках болезни от нагрузок следует отказаться, а возвращаться к ним после выздоровления — постепенно.

Кардиолог напомнила, что простуду вызывают вирусы, а не холод. При этом переохлаждение и чрезмерная нагрузка создают дополнительный стресс для организма. От уличных занятий также лучше отказаться при гололеде, сильном дожде или порывистом ветре.