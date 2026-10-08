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    Гинеколог Понамарчук объяснила, кому нужна прививка от папилломавируса

    Акушер-гинеколог Lahta Clinic Нафиса Понамарчук рассказала о защите от вируса папилломы человека (ВПЧ). Прививка наиболее эффективна до начала половой жизни, но полезна и после, сообщает PITER.TV.

    Понамарчук пояснила, что прививка предотвращает новые инфекции, но не лечит имеющуюся. Вакцинация возможна до 45 лет, нужна также мальчикам и мужчинам. Анализ на ВПЧ перед ней не требуется: положительный результат не исключает защиту от других типов.

    В России зарегистрированы «Церварикс» и «Гардасил». Обе вакцины защищают от типов 16 и 18, а «Гардасил» — также от типов 6 и 11, вызывающих аногенитальные бородавки.

    Врач подчеркнула, что доказательств связи прививки с бесплодием нет. Частые побочные эффекты — боль, покраснение и отек в месте укола. Во время беременности вакцину не вводят, кормящим она разрешена.

    Вакцины не охватывают все онкогенные типы. Поэтому специалист рекомендовала сочетать прививку с барьерной контрацепцией и регулярным скринингом.

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