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    Гериатр Абраамян оценил вклад медицины и образа жизни в долголетие

    Врач-гериатр Артем Абраамян назвал медицинскую помощь и повседневные привычки важнейшими факторами продолжительности жизни. Их вклад он оценил в 30–45% и 30–50% соответственно, сообщает Радио1.

    По оценке специалиста, социальные условия определяют 15–25% вклада в продолжительность жизни, экологические — около 5–15%.

    Абраамян отметил, что среди медицинских достижений наибольший эффект дала системная работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а не только появление новых препаратов. За последние 20–30 лет смертность от инфарктов и инсультов в мире сократилась почти на 20%. Среди лекарств врач выделил статины: они снижают сердечно-сосудистую смертность на 20–35%.

    Важную роль, по словам гериатра, играют обследования для раннего выявления рака, включая маммографию и колоноскопию, а также вакцинация от гриппа и COVID-19, пишет vse42.ru.

    Абраамян подчеркнул, что профилактика и регулярное наблюдение у гериатра помогают оптимизировать лечение хронических заболеваний, предотвращать осложнения от приема множества лекарств и сохранять самостоятельность пациента.

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