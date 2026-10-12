Гериатр Абраамян оценил вклад медицины и образа жизни в долголетие

Врач-гериатр Артем Абраамян назвал медицинскую помощь и повседневные привычки важнейшими факторами продолжительности жизни. Их вклад он оценил в 30–45% и 30–50% соответственно, сообщает Радио1 .

По оценке специалиста, социальные условия определяют 15–25% вклада в продолжительность жизни, экологические — около 5–15%.

Абраамян отметил, что среди медицинских достижений наибольший эффект дала системная работа по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а не только появление новых препаратов. За последние 20–30 лет смертность от инфарктов и инсультов в мире сократилась почти на 20%. Среди лекарств врач выделил статины: они снижают сердечно-сосудистую смертность на 20–35%.

Важную роль, по словам гериатра, играют обследования для раннего выявления рака, включая маммографию и колоноскопию, а также вакцинация от гриппа и COVID-19, пишет vse42.ru.

Абраамян подчеркнул, что профилактика и регулярное наблюдение у гериатра помогают оптимизировать лечение хронических заболеваний, предотвращать осложнения от приема множества лекарств и сохранять самостоятельность пациента.