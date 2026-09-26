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    Гастроэнтеролог Сухорукова назвала ограничения для любителей творога

    Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, кому стоит ограничить творог или отказаться от него. Осторожность нужна при непереносимости молочного белка, гастрите и заболеваниях почек, сообщает «Царьград».

    Если после творога или других молочных продуктов регулярно возникают тяжесть и вздутие, Сухорукова советует выяснить причину вместе с врачом. При болезнях почек избыток белка может быть нежелателен. Как врач уточнила, в этом случае допустимую порцию определяют индивидуально, передает радио Sputnik.

    При атеросклерозе и лишнем весе важно учитывать жирность продукта и размер порции. Творог не обязательно исключать: можно выбирать продукт жирностью 1,5–5% без сахара и сладких добавок. При сахарном диабете второго типа несладкий творог также может оставаться в рационе.

    Если противопоказаний нет, взрослому человеку можно съедать около 200 граммов творога в день, ребенку — до 100 граммов. Для пожилых людей ориентир составляет 100–150 граммов. Тем, кто много двигается или занимается спортом, порцию можно немного увеличить.

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